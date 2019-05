Bahlsen-Brüder waren NSDAP-Mtiglieder

Auf einem Marketingkongress in Hamburg erklärte Millionenerbin Verena Bahlsen (26) vor ein paar Tagen, dass sie gern Kapitalistin sei, Geld verdienen und Jachten kaufen wolle. Kritiker warfen ihr danach vor, ihr Reichtum sei auf Zwangsarbeit im Nationalsozialismus erbaut worden (Bahlsen trat erst im Jahr 2000 der „Stif­tungs­in­itia­tive der deutschen Wirt­schaft für die Entschä­di­gung ehema­liger Zwangs­ar­beiter“ bei).

"Während Zwangsarbeiter jahrzehntelang auf Entschädigungen warten mussten, freut sich die Erbin nun auf Jachten?", fragte die Bild-Zeitung, in der Bahlsen nachlegte: „Es ist nicht in Ordnung, meinen Vortrag damit in Verbindung zu bringen. Das war vor meiner Zeit und wir haben die Zwangsarbeiter genauso bezahlt wie die Deutschen und sie gut behandelt.“

Daraufhin hagelte es noch heftigere Kritik. Das "Dokumentationszentrum NS-Zwangsarbeit" lud Bahlsen ein, um ihr zu zeigen, wie Zwangsarbeit im Krieg aussah. Während Bahlsen sich entschuldigte und ankündigte, die Geschichte seiner Zwangsarbeiter aufzuarbeiten, recherchierte Der Spiegel den geschichtlichen Hintergrund.