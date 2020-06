Was Richtern Schmerzen wert sind

Die Schmerzensgeld-Tabelle ist eine Berechnungshilfe und nicht bindend. Sie stellt die überwiegende Praxis in den Gerichtssprengeln dar. Reiter sagt, Gerichtsmediziner würden sich hüten, die Höhe des Schmerzensgeldes in einem Geldbetrag anzugeben. Dass die Tagsätze von Sprengel zu Sprengel "wie Tag und Nacht" auseinanderklaffen, fällt aber auch ihm auf. "Ausgeglichenheit in einem so kleinen Land wie Österreich" hält er für dringend geboten.