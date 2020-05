So kommt Ihr Kind sicher zur Schule

Verkehrssicherheit - Ab Montag startet zum zweiten Mal die große KURIER Verkehrssicherheits-Aktion zum Schulstart "Vorrang für Kinder". Dabei sind alle Leser in Wien aufgerufen, dem KURIER mögliche Gefahrenstellen vor Schulen oder am Weg zur Schule, an denen Geschwindigkeitskontrollen durch die Wiener Polizei im Aktionszeitraum 5.-16. 9. 2011 durchgeführt werden sollten, zu nennen.



Vorschläge bitte mit Name und Adresse an: vorrangkinder@kurier.at

kurier.at/vorrangkinder oder per Post an:

KURIER Marketing | KW: Vorrang für Kinder Lindengasse 52 | 1072 Wien

Der KURIER wird rund um Wiener Schulen Merkblätter mit Sicherheitsregeln an Autofahrer verteilen.



Die Kinder werden bei der KURIER-Aktion vom Kinderpolizei-Bär Tommi betreut, der in jedem Serienteil Tipps zur Sicherheit im Verkehr gibt.