Schulweg: Verkehrspolizisten warnen vor Abkürzungen

Und doch weiß die Direktion der Paul Grüninger Schule über zahlreiche - Gott sei Dank - kleinere Unfälle vor ihrem Gebäude zu berichten. Auch die 30-jährige Ksenia Akkermann bringt ihren achtjährigen Sohn Raffael täglich selbst zur Schule. "Der Schulweg ist zwar gut gesichert, aber viele Kinder kürzen den Weg ab - und dann wird es gefährlich", sagt sie.

Wolfgang Schererbauer sieht das ganz ähnlich: "Der Sicherheitszaun vor der Schule ist zwar sehr gut. Aber er hört nicht beim Zebrastreifen auf, sondern schon weit davor." Was das für die Sicherheit bedeutet, demonstrierten am Freitag gleich mehrere Kinder, die fernab des Schutzweges über die Fahrbahn liefen.



Die Schule fordert daher einen Zebrastreifen auch an den Enden des Schutzzaunes. Verkehrspolizist Schererbauer unterstützt das zwar. "Das Wichtigste ist aber die Vorbildwirkung der Eltern. Schauen sie einmal, wie viele Eltern mit ihren Kindern an den ungesicherten Stellen über die Straße gehen", sagt Schererbauer und ist überzeugt: "Wenn das Kind alleine ist, überquert es die Straße ebenfalls an der ungesicherten Stelle."



Und noch etwas stößt dem Verkehrsexperten an diesem Morgen bitter auf: "Viele Eltern lassen ihr Kind auf der Fahrbahnseite aus dem Auto steigen. Das kann auch in einer Tempo 30 Zone tödlich enden, denn oft achten weder Eltern noch Kind auf den Verkehr", mahnt Schererbauer: "Bedenken sie, die Motorhaube ist bei Kindern immer auf Höhe der Organe."