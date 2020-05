Leser helfen, gefährliche Stellen zu entschärfen

Viele Leser wünschen sich bei einigen Schutzwegen auch bauliche Verbesserungen. Besonders oft genannt wurde etwa der - bereits vorhandene - Schutzweg an der Wiedner Hauptstraße/Ecke Mayerhofgasse: "Bei der Straßenbahnstation Mayerhofgasse gibt es zwar eine orange leuchtende Warnampel, aber keine Polizisten oder Schülerlotsen. Ich wurde dort mit meinem Sohn schon angehupt, als wir die Straße auf dem Zebrastreifen überquerten", schrieb eine Leserin dem KURIER.



Nicht nur besorgte Eltern, auch Autofahrer wendeten sich an den KURIER. So beklagte eine Leserin die Aufstellung eines Altglascontainers an der Ecke Schweglerstraße/Goldschlagstraße direkt neben dem Schutzweg: "Leider laufen die Zwerge oft derart hervor, dass ich mich dieser Kreuzung nur mit Schrittgeschwindigkeit nähere -, aber ich bin da ziemlich die Einzige."



Viele Leser wiesen auch auf die Gefahr durch rasende Radfahrer hin. "Ich musste meinen achtjährigen Sohn nicht erst einmal vom Zebrastreifen reißen, da ihn sonst ein Radfahrer niedergeführt hätte", schrieb eine Mutter über die Margaretenstraße/Ecke Pressgasse in Wien-Wieden.



