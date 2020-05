KURIER-Aktion: Vorrang für Kinder

Eine ganz besondere Unterstützung erfährt die " Vorrang für Kinder"-Aktion durch Kathrin Wallnberger, deren damals achtjähriger Sohn Fabian im Vorjahr auf einem Zebrastreifen in der Döblinger Hauptstraße getötet wurde. "Unfallursache: Unachtsamkeit" hieß es später lapidar im Unfallbericht.



"Durch die Aktion werden Gespräche angeregt und viele Leute nehmen sich dann selbst an der Nase", sagt Wallnberger zu ihrem Engagement für die Aktion. Denn wenn der Tod ihres Kindes so etwas wie einen Sinn haben kann, dann nur den, "die Aufmerksamkeit auf alle Schulkinder zu lenken", sagt Wallnberger.



"Es kann so schnell passieren", weiß auch die Schauspielerin Maria Köstlinger. "Ich habe selbst schon erlebt, wie ein Schülerlotse ein Kind in letzter Sekunde vor einem Autoraser vom Schutzweg gerettet hat", sagt Köstlinger. Um ein Zeichen zu setzen, damit die Tempolimits vor Schulen eingehalten werden, ist auch sie dem Komitee beigetreten.



"Dass Kinder sicher in die Schule und auch wieder nach Hause kommen", hat für Bildungsministerin Claudia Schmied absolute Priorität. Dass Erwachsene durch ihr Verhalten hier eine besondere Rolle spielen, betont die Ministerin: "Nur wenn wir Aufmerksamkeit und einen respektvollen Umgang miteinander vorleben, werden aus unseren Kinder verantwortungsvolle Erwachsene", sagt Schmied. Und weiter: "Die Aktion ist dann ein Erfolg, wenn wir es schaffen, Sensibilität für das Thema und das Bewusstsein zu schärfen."

Die Vorbildwirkung von Erwachsenen betont auch KURIER-Family-Coach Martina Leibovici-Mühlberger: "Es reicht nicht aus, nur auf das Kind aufzupassen. Eltern müssen sich im Straßenverkehr selbst an die Regeln halten und dürfen nicht etwa vor ihren Kindern bei Rot über die Ampel gehen", sagt Leibovici-Mühlberger. Darüber hinaus empfiehlt sie, alle noch so selbstverständlichen Regeln des Straßenverkehrs zu benennen: "An oberster Stelle steht die Bewusstmachung. Die Wahrnehmung eines Kindes ist mit der von Erwachsenen nicht zu vergleichen", sagt Leibovici-Mühlberger und verweist auch auf die Beschleunigung, die unser Alltag in den letzten Jahren erfahren hat: "Die kindlichen Wahrnehmungsmuster sind mit dem schnellen Verkehr einfach überfordert."