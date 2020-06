Gefahren für Kinder im Straßenverkehr

Der traurige Trend zum Fußgängerunfall bei Kindern ist offensichtlich. Das bestätigt auch ÖAMTC-Verkehrspsychologin Marion Seidenberger: "Wenn Aufsichtspersonen den Nachwuchs zur Schule bringen, oder abholen, stehen die Erwachsenen oft unter Stress. Es ist eine Mischung aus schlechtem Zeitmanagement, Überforderung und Hektik. Die Konzentration lässt nach, es wird weniger aufgepasst. Und die Kinder erkennen die akuten Gefahren des Straßenverkehrs noch nicht. Daher sind sie zu Fuß extrem gefährdet."

Auch Wiens Polizeipräsident Gerhard Pürstl sieht Eltern und Begleitpersonen in der Pflicht: "Die Wiener Polizei ist in allen Volksschulen im Rahmen der Verkehrserziehung unterwegs. Wichtig ist aber vor allem das richtige Verhalten der Erwachsenen. Viel zu oft werden Kinder unbeaufsichtigt gelassen. Und man vergisst gerne, auch in vermeintlich sicheren Situationen, den Nachwuchs fest an die Hand zu nehmen."