174 Raser vor Schulen eingebremst

"Es geht uns bei den Kontrollen zu Schulbeginn weniger ums Strafen, als viel mehr darum, Bewusstsein bei den Autofahrern zu schaffen", erklärt Binder. Und weiter: "Man muss sich Schutzwegen so nähern, dass man jederzeit rechtzeitig anhalten kann, sollte ein Kind auf die Straße treten."



An 142 Schutzwegen patrouilliert die Polizei zusammen mit Zivildienern das gesamte Jahr. Innerhalb der nächsten zwei Wochen kommen noch zahlreiche Geschwindigkeitskontrollen vor Schulen hinzu. Unterstützt wird die Polizei dabei vom KURIER, der diese Woche mit Infomaterial und Transparenten vor zahlreichen Schulen in Wien vor Ort ist.



7.30 Uhr: Die Verkehrspolizisten musste bereits sechs Schnellfahrer anhalten. Doch auch sonst haben die Beamten alle Hände voll zu tun. "Wir haben ein Auge auf die Eltern, die ihre Kinder auf der Hauptfahrbahn aussteigen lassen. Das Kind schaut ja meistens nicht und wenn dann ein Bus kommt, ist es schon passiert", erklärt Binder.



Eltern, die ihren Nach- wuchs an derart gefährlichen Stellen aus dem Auto springen lassen, werden von den Polizisten im freundlichen Gespräch aufgeklärt. "Wenn man den Eltern sagt, dass ihr Verhalten tödliche Folgen für das Kind haben kann, machen sie das meist kein zweites Mal", sagt Binder.



Insgesamt 20 Schnellfahrer hält die Polizei bis 9 Uhr in der Ludwig von Höhnel Gasse auf. In ganz Wien werden am Montagvormittag 174 Autofahrer wegen Schnellfahrens vor Schutzwegen abgestraft.



Um 11 Uhr ging der Einsatz weiter. Da war die Schule aus. Die Polizei kontrollierte wieder, da die Kleinen es eilig hatten, nach Hause zu kommen.