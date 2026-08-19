Drogenplantage in Tiroler Wohnung entdeckt

Die Polizei hat Dienstagvormittag bei der Durchsuchung einer Wohnung eines 33-Jährigen in Lienz in Osttirol eine „Indoor-Drogenplantage“ ausgehoben. Darüber hinaus wurden mehrere hundert Gramm konsumfertiges Cannabiskraut und -harz gefunden, informierte die Polizei.

Zudem wurden - trotz aufrechten Waffenverbots - auch ein Kampfmesser, ein Butterflymesser und eine Luftdruckpistole gefunden. Der Mann wurde wegen des Verdachts des Drogen- und Waffenbesitzes angezeigt.