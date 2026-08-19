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Tirol

Drogenplantage in Tiroler Wohnung entdeckt

Der 33-jährige Besitzer war trotz eines Waffenverbots ebenso im Besitz einer Luftdruckpistole und zweier Messer.
19.08.2026, 12:28

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Auf der Uniform ist ein Abzeichen der Polizei mit dem österreichischen Bundesadler zu sehen.

Die Polizei hat Dienstagvormittag bei der Durchsuchung einer Wohnung eines 33-Jährigen in Lienz in Osttirol eine „Indoor-Drogenplantage“ ausgehoben. Darüber hinaus wurden mehrere hundert Gramm konsumfertiges Cannabiskraut und -harz gefunden, informierte die Polizei. 

Zudem wurden - trotz aufrechten Waffenverbots - auch ein Kampfmesser, ein Butterflymesser und eine Luftdruckpistole gefunden. Der Mann wurde wegen des Verdachts des Drogen- und Waffenbesitzes angezeigt.

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Die Exekutive war am Dienstag zur Wohnung des 33-Jährigen gefahren, um ihm einen Brief zuzustellen. Vor der Wohnungstür fiel den Beamten bereits ein starker Cannabisgeruch auf, weshalb eine Durchsuchung durchgeführt wurde. Der Österreicher war geständig und gab an, die Drogen für den persönlichen Gebrauch zu besitzen, hieß es.

Tirol
Agenturen, msim  | 

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