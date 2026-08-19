Drogenplantage in Tiroler Wohnung entdeckt
Die Polizei hat Dienstagvormittag bei der Durchsuchung einer Wohnung eines 33-Jährigen in Lienz in Osttirol eine „Indoor-Drogenplantage“ ausgehoben. Darüber hinaus wurden mehrere hundert Gramm konsumfertiges Cannabiskraut und -harz gefunden, informierte die Polizei.
Zudem wurden - trotz aufrechten Waffenverbots - auch ein Kampfmesser, ein Butterflymesser und eine Luftdruckpistole gefunden. Der Mann wurde wegen des Verdachts des Drogen- und Waffenbesitzes angezeigt.
Die Exekutive war am Dienstag zur Wohnung des 33-Jährigen gefahren, um ihm einen Brief zuzustellen. Vor der Wohnungstür fiel den Beamten bereits ein starker Cannabisgeruch auf, weshalb eine Durchsuchung durchgeführt wurde. Der Österreicher war geständig und gab an, die Drogen für den persönlichen Gebrauch zu besitzen, hieß es.
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