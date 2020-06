Tierschützer vor Prozess pleite

Im März 2008 soll er im Bezirk Wiener Neustadt Schweine aus einem Mastbetrieb befreit haben. Einige Tiere seien durch den Stress verendet.

Faulmann bestreitet die Tat, "wenn ich es aber gewesen wäre, würde der nötige Vorsatz fehlen, den Tieren zu schaden." Der ehemalige "Vier Pfoten"-Kampagnenleiter arbeitet mittlerweile in der Pfotenhilfe Lochen, einem Gnadenhof in Oberösterreich – unter anderem mit 50 Schweinen. Er kündigte an, einen Lokalaugenschein im betroffenen Betrieb zu beantragen, um zu beweisen, dass dort regelmäßig Tiere verenden.

Schwere Nötigung ist der Hauptvorwurf gegen Felix Hnat. Er hatte den Firmen Fürnkranz und Kleider Bauer per eMail Demonstrationen ankündigte, falls sie nicht aus dem Pelzgeschäft aussteigen. "Mit meinem richtigen Namen, von meiner Mail-Adresse. Ich habe gefragt, ob sie Pelz verkaufen und für den Fall, dass sie das weiter machen, friedliche, legale Kundgebungen angekündigt."

Mit Petra Velten ( Uni Linz) und Klaus Schwaighofer ( Uni Innsbruck) haben sich prominente Juristen gegen die Ansicht des OLG Wien ausgesprochen, dass diese Drohung strafbar sein kann. Wenn die Durchführung einer solchen Demonstration legal sei, könne die Drohung als gelinderes Mittel nicht illegal sein. Hnat hofft, dass das Gericht dieser Ansicht folgt. Für den Fall einer Verurteilung will er – wie auch Faulmann – in Berufung gehen: "Ich würde großen Wert darauf legen, dass ich unschuldig bin." Auch wenn das eine weitere Verlängerung des Verfahrens bedeutet.