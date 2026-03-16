Nach Amoklauf von Graz: Opfer verarbeitet Vorfall in seinem Buch

Ein Gedanke tauchte auf: Das hier war nicht echt. Das Blut war Kunstblut, die Waffen Attrappen, der Mann mit der Brille ein Schauspieler. Nichts davon konnte echt sein. Doch der rationale Teil meines Verstandes sagte: Das hier, das passiert wirklich. (Sam Askari, Kapitel 13 in „Graz. 10. Juni 2025.“) Es ist Dienstag nach Pfingsten, der 16-Jährige müde, weil seine Eltern und er erst spätabends von einem Städtetrip aus München zurück nach Graz gekommen sind. Am liebsten hätte er sich im Bett noch einmal umgedreht, vielleicht krank gespielt, um weiter schlafen zu können.

Sam, erst vor wenigen Jahren mit der Familie aus dem Iran nach Österreich gekommen, ging aber in die Schule. Zum Unterricht, zu seinen Freunden, mit denen er manchmal auch rauchte und trank, obwohl er wusste, die Eltern hatten etwas dagegen. „Ich werde sterben“ Ein typischer Jugendlicher. Der Musik liebte und davon träumte, Rapper zu werden. Ins Fitnesscenter ging. Alles völlig normal. Bis zum 10. Juni 2025, 9.57 Uhr. Da traf ein Projektil Sams Kopf, abgefeuert aus einer Waffe in nächster Nähe. „Ich werde jetzt echt sterben, sagte ich zu mir selbst. Jetzt, hier, in der Schule, in einem Klassenraum“, schreibt Sam in seinem Buch, in dem er seine Erinnerungen an den Amoklauf am BORG Dreierschützengasse verarbeitete. An jenem 10. Juni wurden zehn Menschen ermordet, eine Lehrerin sowie neun Schülerinnen und Schüler. Der Schütze, ein 22-jähriger, ehemaliger Schüler des Oberstufengymnasiums, richtete sich in einer WC-Anlage der Schule selbst. Sam Askari ist unter jenen, die den schwersten Amoklauf der österreichischen Nachkriegsgeschichte überlebt haben. Fast zwei Tage lang lag der 16-Jährige in künstlichem Tiefschlaf, sein Zustand galt als kritisch. Sein Kiefer war von dem Projektil zersplittert worden, er musste nach Operationen wieder essen und sprechen lernen. Doch Sam haderte nicht mit seinem Schicksal und begann bald, über den Tag zu reden, der für so viele Menschen alles zerstört hatte. „Vielleicht geht es mir deshalb heute besser, weil ich darüber gesprochen habe“, überlegt der Schüler im KURIER-Gespräch. Was vor dem 10. Juni vielleicht nur Hobby oder Traum war – als Musiker beruflich durchzustarten – wurde nach dem 10. Juni definiertes Ziel. „Ich habe mich dafür entschieden, Rapper werden zu wollen und kein Problem damit, gesehen zu werden. Aber die Frage ist, wie werde ich gesehen?“, sinniert Sam. „Als jemand, der angeschossen worden ist? Oder als ein Mensch mit seiner eigenen Geschichte?“

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Edition A Sam Askari (mit Maximilian Hauptmann): „Graz. 10. Juni 2025“ edition a. 138 Seiten. 23 Euro.

Sam entschloss sich für Zweiteres. Er will seine Geschichte erzählen und nicht dem Attentäter Macht geben, der „sich für Gewalt, Hass und Zerstörung entschieden hatte“, schreibt der 16-Jährige. „Heute ist der beste Tag“ Das klingt abgeklärt für einen so jungen Mann. „Ich glaube, dass ich diesen Tag nie mehr im Leben vergessen kann. Ich kann mich wie in einem Film daran erinnern“, überlegt Sam. „Aber ich will mir ein Leben aufbauen, eine Karriere. In zehn, 20 Jahren will ich eine Familie haben. Man soll schon seine Vergangenheit durchleuchten. Aber meine Botschaft ist, hier und jetzt zu leben. Heute ist der beste Tag dafür. Vielleicht kommt kein neuer Tag.“ Noch im Spital schrieb Sam Lieder, unter seinem Künstlernamen Samiko hatte er auch schon vor dem Attentat Auftritte als Rapper. In zwei Jahren steht die Matura an, Sam besucht die sechste Klasse am BORG Dreierschützengasse, das sich seit Herbst 2025 in einem Ausweichquartier befindet. Großteils jedenfalls, der Sportunterricht findet am alten Standort statt, ebenso Physik- und Chemie. Das Gebäude, gleich in der Nähe des Hauptbahnhofes, wird seit Sommer 2025 umgebaut. Alle anderen Räume erhalten zudem neues Mobiliar. Im Herbst 2026 sollen die Schülerinnen und Schüler mit den Lehrkräften zurück an den Standort übersiedeln. Dort zu bleiben war ihr eigener Wunsch.