Silvester im Zeichen der Sicherheit

Barrikaden und Fahrverbote in der Londoner Innenstadt sollen verhindern, dass sich Anschläge mit Lastwagen wie in Nizza oder Berlin wiederholen, teilte Scotland Yard mit. Ein Polizeisprecher betonte aber, es handle sich dabei nur um vorsorgliche Sicherheitsmaßnahmen. Man habe "keine konkreten Hinweise" auf Anschlagspläne in London. Wie im vergangenen Jahr sollen rund 3.000 Polizisten im Zentrum für Sicherheit sorgen.

Hunderttausende Menschen werden am letzten Tag des Jahres in Londons Innenstadt erwartet. Pünktlich zum Glockenschlag des Big Ben um Mitternacht wollen sie mit einem spektakulären Feuerwerk am Riesenrad "London Eye" den Start ins neue Jahr feiern. Nur wer ein Ticket hat, darf in den abgesperrten Zuschauerbereich am Themseufer hinein.

Paris: Betonblöcke gegen LKWs

In Paris wurden Samstagnacht mehrere Hunderttausend Menschen auf dem Prachtboulevard Champs-Elysees erwartet. Nachdem der Jahreswechsel dort im vergangenen Jahr - nur wenige Wochen nach den Terroranschlägen vom 13. November - in etwas gedämpfter Atmosphäre begangen wurde, ist in diesem Jahr neben einer Lichtinstallation auch ein kleines Feuerwerk geplant. Es wird vom Dach des Triumphbogens am Ende der Champs-Elysees abgeschossen. Privatleuten ist das Abschießen von Feuerwerk zu Silvester stets verboten.

Auch in der französischen Hauptstadt steht das Fest unter strengen Sicherheitsvorkehrungen, so sollen Betonblöcke die feiernden Massen auf den Champs-Elysees vor einem Anschlag schützen. Im ganzen Land sind am Jahreswechsel-Wochenende mehr als 96.000 Sicherheitskräfte im Einsatz.

Madrid: Schwerfahrzeuge im Einsatz

Aus Sorge vor einem Terroranschlag hat Madrid für die traditionelle Silvesterparty sowie für andere Großveranstaltungen der nächsten Tage besondere Sicherheitsvorkehrungen angekündigt. Man werde zu Silvester auf dem Platz an der Puerta del Sol unter anderem Schwerfahrzeuge und Absperrpfosten aufstellen, sagte am Dienstag die Präfektin der spanischen Hauptstadt, Concepción Dancausa. Ähnliche Maßnahmen seien auch für den Silvesterlauf am 31. Dezember sowie für die Parade der Heiligen Drei Könige am 5. Januar geplant.

Bei diesen Veranstaltungen versammeln sich jedes Jahr jeweils Zehntausende in Madrid. Dancausa sagte, es werde unter anderem auch deutlich mehr Polizeipräsenz als in den vergangenen Jahren geben. Es liege zwar keine konkrete Bedrohung vor, man wolle aber alles tun, um Anschläge wie die von Berlin und Nizza zu vermeiden, hieß es.

„Absolute Sicherheit kann man natürlich nicht versprechen, aber unsere Sicherheitskräfte ruhen nicht, um uns alle zu beschützen“, erklärte die für die Sicherheit in der Hauptstadt zuständige Vertreterin des Innenministeriums vor Journalisten.

Nach verschiedenen Anschlägen hatte Spanien im Juni 2015 den Terroralarm auf die zweithöchste Stufe 4 angehoben. Für „kritische Infrastrukturen“ wie Flughäfen und Bahnhöfe, Atomanlagen und Botschaften gelten seitdem bereits verschärfte Sicherheitsmaßnahmen. Seit dem Sommer

Köln: "Domplatte sicher"

Kölns Polizeipräsident Jürgen Mathies hat für die Silvesternacht ein Sicherheitsversprechen für die Feiern in der Innenstadt abgegeben. „Ich verspreche Ihnen, dass Sie sich dort am Dom außerordentlich sicher fühlen können“, sagte Mathies dem Kölner Stadt-Anzeiger. Dies sei sein oberstes Interesse, dem diene „die Präsenz-Offensive der Kölner Polizei“. Zum Jahreswechsel werden laut Behörde 1500 Beamte im Einsatz sein, 300 von ihnen als Dreier-Streifen. Zusätzlich hält die Bundespolizei demnach eine Einheit bereit, die Verdächtige per Hubschrauber verfolgen kann. Mathies hatte im Januar das Amt von Wolfgang Albers übernommen.