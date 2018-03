Schwerpunktaktion in Wien: 16 Festnahmen und 21 Anzeigen

Die Kontrollen waren durchaus Aufsehen erregend: Mehr als 100 Polizeibeamte standen von Freitagmittag bis Samstag, zwei Uhr Früh, bei einer Schwerpunktaktion unter dem Motto „Sicherheit im öffentlichen Raum“ im Einsatz. Mehr als 600 Identitätsfeststellungen wurden durchgeführt, Dutzende Anzeigen geschrieben und 16 Personen festgenommen.

Das Hauptaugenmerk der Exekutive lag auf „Suchtmittel und Bandenkriminalität“ – und damit auch auf dem „Brennpunkt“ Wiener Praterstern. Dieser war nach dem Messerangriff eines Afghanen auf eine Arzt-Familie wieder in den medialen Fokus gerückt. Dutzende Menschen wurden perlustriert. Darunter Gruppen von jungen Migranten – der KURIER berichtete. Doch auch in Ottakring, Favoriten oder Neubau waren Beamte vor Ort. So wurde auch bei der Millennium City kontrolliert.