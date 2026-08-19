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Salzburg

Ladendiebstahl in Radstadt: Zwei 16-Jährige gefasst

Nach einem Ladendiebstahl in Radstadt wurden zwei jugendliche Tatverdächtige ausgeforscht und wegen Diebstahls angezeigt.
19.08.2026, 11:33

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Ein Polizist in Uniform geht an einem silbernen Polizeiauto mit blauen und roten Streifen vorbei.

In Radstadt (Salzburg) wurde die Polizei am Nachmittag des 18. August 2026 zu einem Ladendiebstahl in einem Geschäft gerufen. Mithilfe von Bildmaterial gelang es den Beamten im Zuge einer Fahndung, einen 16-jährigen rumänischen Jugendlichen in der Nähe anzutreffen.

Geständnis und Marihuanafund

Bei der Kontrolle des Jugendlichen stellten die Beamten nicht nur das mutmaßliche Diebesgut sicher – darunter Rasierklingen und Parfum im Gesamtwert von rund 400 Euro –, sondern fanden auch Marihuana in seinem Besitz. Das Cannabiskraut wurde ebenfalls sichergestellt. Der 16-Jährige gestand in der Folge den Diebstahl vom 18. August sowie einen weiteren, der sich bereits Anfang August ereignet haben soll.

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Zweiter Verdächtiger – Anzeigen folgen

Die Ermittlungen ergaben zudem, dass ein gleichaltriger österreichischer Jugendlicher an zumindest einem der Diebstähle beteiligt gewesen sein soll. Beide Tatverdächtige werden nun wegen Diebstahls bei der zuständigen Behörde angezeigt.

Blaulicht Salzburg
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