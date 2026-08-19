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Salzburg

Verkehrsunfall in Bramberg: Pkw stürzt über Böschung

Ein 40-jähriger Pinzgauer verlor in Bramberg auf der B 165 die Kontrolle über seinen Pkw und wurde verletzt.
19.08.2026, 11:44

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Eine Person in roter Jacke mit Rotkreuz-Emblem steht vor einem Rettungswagen mit rotem Kreuz.

Bei einem Verkehrsunfall auf der B 165 in Bramberg ist am frühen Abend des 18. August ein 40-jähriger Pinzgauer verletzt worden. Der Mann erlitt Verletzungen unbestimmten Grades und wurde ins Tauernklinikum Zell am See gebracht.

Überholmanöver endet im Feld

Der 40-jährige Pkw-Lenker verlor auf der B 165 nach einem Überholmanöver die Kontrolle über sein Fahrzeug. Das Auto stürzte über eine Böschung und kam in einem angrenzenden Feld zum Stillstand. Nachfolgende Fahrzeuglenker leisteten erste Hilfsmaßnahmen.

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Totalschaden am Fahrzeug

Am Fahrzeug des 40-Jährigen entstand Totalschaden.

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