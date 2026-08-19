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Verkehrsunfall in Bramberg: Pkw stürzt über Böschung
Ein 40-jähriger Pinzgauer verlor in Bramberg auf der B 165 die Kontrolle über seinen Pkw und wurde verletzt.
Bei einem Verkehrsunfall auf der B 165 in Bramberg ist am frühen Abend des 18. August ein 40-jähriger Pinzgauer verletzt worden. Der Mann erlitt Verletzungen unbestimmten Grades und wurde ins Tauernklinikum Zell am See gebracht.
Überholmanöver endet im Feld
Der 40-jährige Pkw-Lenker verlor auf der B 165 nach einem Überholmanöver die Kontrolle über sein Fahrzeug. Das Auto stürzte über eine Böschung und kam in einem angrenzenden Feld zum Stillstand. Nachfolgende Fahrzeuglenker leisteten erste Hilfsmaßnahmen.
Totalschaden am Fahrzeug
Am Fahrzeug des 40-Jährigen entstand Totalschaden.
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