Verkehrsunfall in Bramberg: Pkw stürzt über Böschung

Bei einem Verkehrsunfall auf der B 165 in Bramberg ist am frühen Abend des 18. August ein 40-jähriger Pinzgauer verletzt worden. Der Mann erlitt Verletzungen unbestimmten Grades und wurde ins Tauernklinikum Zell am See gebracht.

Überholmanöver endet im Feld

Der 40-jährige Pkw-Lenker verlor auf der B 165 nach einem Überholmanöver die Kontrolle über sein Fahrzeug. Das Auto stürzte über eine Böschung und kam in einem angrenzenden Feld zum Stillstand. Nachfolgende Fahrzeuglenker leisteten erste Hilfsmaßnahmen.