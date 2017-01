Republik wehrt sich gegen Staatsfeinde

Es scheint, als ob der ländliche Raum einen besonders guten Boden für Menschen bildet, die alle staatlichen Ordnungsprinzipien ablehnen. So fallen in jüngster Zeit derartige Aktivitäten im niederösterreichische Waldviertel und dem Südburgenland besonders auf. Im Waldviertel gab es vor zwei Jahren sogar einen Polizei-Großeinsatz, bei dem die Beamten eine Versammlung auf einem Bauernhof im Bezirk Waidhofen an der Thaya auflösten und mehrere Personen festnahmen.

Foto: KURIER/Jürgen Zahrl Am Landesgericht Krems laufen derzeit die Sicherheitsvorbereitungen für den Prozess gegen einen 46-jährigen mutmaßlichen Staatsverweigerer am 30. Jänner. In der Justiz nimmt man die Mitglieder der Gruppierung ernst, die bereits durch massenhaftes Auftreten bei Verhandlungen gegen ihresgleichen aufgefallen sind. Diesmal dürfen Prozess-Zuschauer nicht einmal ihre Handys mit in den Verhandlungssaal nehmen.

Der 46-Jährige sitzt seit Weihnachten in Untersuchungshaft, weil er den Bürgermeister der Waldviertler Gemeinde Gars mit einer Millionenklage bedroht hat, um der Zahlung von ausständigen Gemeindeabgaben zu entgehen. Im Gericht treffen immer wieder Schreiben von Sympathisanten ein, die seine Freilassung fordern.

Nötigung

Auch im Burgenland sind Polizei und Justiz mit Mitgliedern sogenannter "souveräner Verbindungen" beschäftigt. Laut Verfassungsschutz sind staatsfeindliche Aktivitäten im Südburgenland im Steigen. So wird derzeit gegen einen Anhänger einer dieser souveränen Verbindungen wegen Verdachts der versuchten Nötigung ermittelt. Er soll einen Gerichtsvollzieher, der bei ihm vor der Tür stand, bedroht haben.

Auch eine Familie einer kleinen Ortschaft im Bezirk Oberwart ist Ende des Vorjahres ins Visier der Ermittler geraten. Die drei Frauen – es handelt sich dabei um eine Mutter und ihre beiden erwachsenen Töchter, sowie um ein Kleinkind – wohnen seit mehr als einem Jahr in dem Dorf; ins Melderegister haben sie sich bisher nicht eintragen lassen. Die Bürgermeisterin meldete den Fall bei der Bezirkshauptmannschaft. Auch das Jugendamt wurde eingeschaltet. Dass die Ältere der Frauen mit einem Fantasiekennzeichen samt Herzerl auf ihrem Pkw unterwegs war, hatte für sie keine gerichtlichen Konsequenzen. Da es sich in dem Fall nicht um eine Urkundenfälschung gehandelt habe, musste die Staatsanwaltschaft die Ermittlungen einstellen.