Zwei Tote in der Steiermark; Flachau unter Quarantäne; Über 1.400 CoV-Fälle

2.629 Sanitäter haben sich in Italien am Covid-19 infiziert. Damit ist die Zahl der infizierten Sanitäter doppelt so hoch wie in China, geht aus einer Analyse der Stiftung Gimbe hervor. "Wir müssen uns um diejenigen kümmern, die an der vordersten Front gegen diese Epidemie kämpfen", so der Präsident der Stiftung Nino Cartabellotta.

Die Sterberate in Italien liege bei 7,7 Prozent und sei höher als in China. Dies sei auf das hohe Alter der italienischen Bevölkerung und auf die Tatsache zurückzuführen, dass Abstriche nur bei Menschen mit Symptomen der Coronavirus-Erkrankung durchgeführt werden. "Dies bedeutet, dass wir nur die Spitze des Eisbergs sehen", so Cartabellotta.