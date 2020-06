Zwei scharren bereits in den Startlöchern

Vermutlich am 1. März 2015 finden in Kärnten Gemeinderats- und Bürgermeisterwahlen statt. Im Mittelpunkt steht die Landeshauptstadt Klagenfurt, in der vor fünf Jahren die Freiheitlichen das Kommando übernommen hatten und mit Christian Scheider auch das Stadtoberhaupt stellen.

2009 hatten die Freiheitlichen noch als BZÖ firmiert, mit Orange als Parteifarbe. Aus Orange ist inzwischen Blau geworden, die Partei nennt sich FPÖ, stellt – weil auch der damalige freiheitliche Gemeinderat Stefan Petschnig "inhaliert" wurde - 19 Mandatare.

Dass Scheider, der sich in der Stichwahl gegen Maria-Luise Mathiaschitz durchgesetzt hatte, die Freiheitlichen auch 2015 in die Wahlschlacht führen wird, steht seit wenigen Wochen fest. "Wenn ich kandidieren will, werde ich auch Spitzenkandidat sein", hatte er zu Ostern in einem KURIER-Interview erklärt.

Und Scheider will. Sehr zum Missvergnügen seines Stadt-Vize Albert Gunzer ( FP), der selbst gerne im Bürgermeister-Sessel Platz nehmen will. Er wird sich wohl eine weitere Periode mit der Rolle des Klagenfurter Kronprinzen bescheiden müssen.