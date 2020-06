Zwei Morde in zwei Tagen: Tiroler Ermittler unter Strom

Blutüberströmt wurde ein 41-Jähriger Innsbrucker am Dienstagabend in seiner Badewanne liegend gefunden. Der Mann hatte, wie berichtet, schwere Verletzungen durch die Einwirkung stumpfer Gewalt erlitten. Nach einer Notoperation verstarb der Tiroler am Mittwoch in der Innsbrucker Universitätsklinik. Damit ist das Tiroler Landeskriminalamt mit zwei Tötungsdelikten innerhalb von zwei Tagen konfrontiert. In der Nacht auf Dienstag wurde, wie berichtet, ein 39-Jähriger in seinem Haus in Mühlbachl im Wipptal erstochen.

„Das ist nicht ganz einfach zu bewältigen, aber wir sind gut gerüstet“, sagt Christoph Hundertpfund, der die Ermittlungen bei der jüngsten Bluttat leitet. In diesem Fall gibt es zwei Verdächtige, die am Donnerstag in die Justizanstalt eingeliefert wurden. Die Staatsanwaltschaft hat U-Haft beantragt. Die beiden Männer, 31 und 35 Jahre, konnten bereits am Dienstagabend in Tatortnähe festgenommen werden. Die beiden Männer hatten zusammen mit dem Opfer in dessen Wohnung gefeiert.