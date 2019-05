Zu Besuch bei einer slowakischen Personenbetreuerin

Heute heißt es wieder einmal Abschied nehmen. Iveta Chovancová hat ihren Koffer bereits gepackt. Und eingekauft. Um ihren beiden Enkelkindern noch ein feines Mittagessen vor ihrer Abreise zu kochen. Der Taxifahrer hat bereits angerufen, er wird gegen Mitternacht bei ihr in Brezno eintreffen.

Brezno ist eine beschauliche Provinzstadt in der Mittelslowakei, am Fuße der Niederen Tatra, drei Autostunden östlich der boomenden Region rund um Bratislava. Die kleine Stadt ist mehr lieblich als heruntergekommen. Ihre 21.000 Bewohner leiden nicht an Hunger, sie haben jedoch schon bessere Zeiten erlebt. Wer Arbeit hat, verdient im besten Fall nicht viel mehr als 500 Euro. Dabei kostet ein Liter Milch so viel wie in Österreich, und der Liter Benzin sogar mehr. Viele Breznover haben daher ihrer Heimat den Rücken gekehrt.