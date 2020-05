Zahnlose Gesetze gegen Kampfhunde

Landessache Die Hundehaltung ist nicht einheitlich, sondern in den Landesgesetzen geregelt. In Salzburg etwa durch das Landessicherheitsgesetz, das in bestimmten Fällen ein „Persönliches Hundehalteverbot“ vorsieht. In Wien finden sich im Tierhaltegesetz Regeln für die Hundehaltung und Maßnahmen gegen die Nichteinhaltung.

Tierschutz In Niederösterreich verbietet das Tierschutzgesetz Handlungen, durch welche Tieren Leiden zugefügt werden. Gegen einen Mann wurde ein unbegrenztes Hundehalteverbot erlassen, weil sein Hund einen anderen Hund zu Tode gebissen hatte. Der Verwaltungsgerichtshof fand das in Ordnung, weil der Hund auch noch ein Huhn totgebissen hat.