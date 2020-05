Wo Abstand halten keine Pflicht ist

Um den steigenden Fahrgastzahlen zu begegnen, stellen die Öffi-Betreiber wieder auf den Vollbetrieb um: Der VOR fährt (mit Ausnahme spezieller Angebote für Internatsschüler) das volle Programm im Nah- und Regionalverkehr. Auch bei den ÖBB läuft seit gestern, Montag, der Vollbetrieb. Vor allem in Wien ist das spürbar, wo die S-Bahnen im Takt von wenigen Minuten fahren. Die U-Bahnen sind ebenfalls wieder in kurzen Intervallen unterwegs – zumeist in einem Takt von zwei bis drei Minuten. Nächsten Montag stellen die Wiener Linien auch Busse und Straßenbahnen auf Normalbetrieb.

Die Möglichkeiten, noch mehr Öffis zur Verfügung zu stellen, sind eingeschränkt. So ist in Wien eine Taktverdichtung der U-Bahn schlicht nicht machbar; auch die ÖBB können nur bedingt weitere Garnituren an ihre Loks hängen.

Man appelliere an die Eigenverantwortung der Menschen, heißt es bei den Betreibern gleichlautend: Wenn in einem Öffi zu viel los sei, solle man auf das nächste warten. Und: Die Stoßzeiten solle man generell meiden.