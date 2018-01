Winterspiele, der dritte Versuch

"Wir werden grüne Spiele anbieten, das ist die Hauptsache. Keine riesigen neuen Projekte und unsinnige Investitionen sind gefragt."

Steiermark, 2018? Mitnichten. Sondern Graz, 1994. Das derzeitige Schlagwort "grüner Winterspiele" ist nicht neu: Es wurde bereits vor 24 Jahren geprägt, als sich die Steiermark um Olympische Winterspiele anstellte. Der damalige ÖVP-Sportlandesrat Gerhard Hirschmann war so Feuer und Flamme für das Spektakel, dass er die Steiermark gleich zwei Mal ins Rennen schicken wollte, für 2002 und 2006.

Daraus ist bekanntlich nichts geworden, aber eine Fackel lässt sich mehrmals entfachen. Nach der Absage Tirols wegen des Neins bei der Volksabstimmung erwärmen sich zwei steirische ÖVP-Bürgermeister zusehends für die Idee, die Winterspiele 2026 zu holen: Siegfried Nagl, Stadtchef von Graz, und Jürgen Winter, Bürgermeister von Schladming, nutzten den Nachtslalom am Dienstag, um den über Weihnachten ausgeheckten Plan publik zu machen. Graz soll als "Host City" die Gastgeberstadt mit Medienzentrum und Schlussfeier sein, auch Eiskunstläufe sollen hier stattfinden. Schladming bekäme die Eröffnungsfeier sowie die alpinen Bewerbe.

Nur nicht blamieren

"Wir müssen jetzt schnell sein, um noch dabei zu sein", legt Nagl Tempo vor: Bis 31. März muss das Internationale Olympische Komitee die Bewerbung in der Post haben. Es wirkt, es käme den Befürwortern des Plans der Zeitdruck gar nicht ungelegen: Eine Volksbefragung vor dem Bewerbungs-Stichtag gehe sich nicht mehr aus, sagt Nagl. Danach sei sie dann eher unsportlich: Gibt es ein "Nein" wie in Innsbruck, müsse man die Bewerbung zurückziehen. "Das wäre blamabel", glaubt Nagl.

Blamieren wollen sich Politiker natürlich nicht. Vielleicht gehen vorerst deshalb nur wenige Befürworter offiziell aus der Deckung. Er wolle keine "falschen Versprechungen" machen, bleibt Nagls Parteifreund, Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer, vage. SPÖ-Finanzreferent Anton Lang ist zwiegespalten, immerhin ist er auch Sportlandesrat. "Aber als Finanzlandesrat muss ich sagen, momentan haben wir wenig Spielraum im Landesbudget."

"Grüne Spiele

Da trifft es sich, dass den Bürgermeistern Nagl und Winter ohnedies Olympische Spiele "ohne Großmannsucht" vorschweben: Bestehende Sportanlagen nützen, nichts bauen lassen, ohne dafür eine Nachnutzung parat zu haben. "Grüne Winterspiele" eben, siehe 1994. Damals waren die Bewerbungsunterlagen übrigens 546 Seiten dick und drei Kilogramm schwer. Heftig waren auch die Debatten im Landtag: "Wollt ihr Krankenschwestern oder Olympia-Hostessen?", ätzte die SPÖ damals, die sich mit "Brot und Spielen" so gar nicht anfreunden mochte.

Heftig könnten die Debatten auch bei der Landtagssitzung am 6. Februar werden, denn die KPÖ will in einer Anfrage an SPÖ-Landesrat Lang wissen, ob sich "die Steiermark Winterspiele leisten kann". Die Kommunisten im Grazer Rathaus haben sich ebenso wie die SPÖ-Graz bereits festgelegt sie fordern eine Volksbefragung zum Thema. Allerdings hat Schwarz-Blau in Graz die Mehrheit, das reicht für das Abschicken der offiziellen Unterlagen.

Für die Bewerbung reichte es auch 1994. Aber es war nicht genug, um auf die IOC-Liste der möglichen Kandidaten zu kommen. Ein Detail fehlte dem Gremium damals - es wurde keine Volksbefragung durchgeführt.