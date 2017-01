Wiesenthal-Center: Österreich versagt bei Nazi-Verfolgung

Rund 70 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg werden immer noch zahlreiche NS-Verbrecher verfolgt - wenig erfolgreich darin ist Österreich. Das kritisiert das Simon-Wiesenthal-Zentrum in Jerusalem in seinem am Donnerstag veröffentlichten Jahresbericht. Österreich habe es drei Jahrzehnte versäumt, Urteile wegen Verbrechens gegen Juden während des Holocausts zu fällen, heißt es darin.

Das Simon-Wiesenthal-Zentrum beschäftigt sich mit der weltweiten Suche nach untergetauchten Nazi-Verbrechern und Kollaborateuren. In dem jüngsten Jahresbericht beleuchtete Zentrumsleiter Efraim Zuroff den Zeitraum zwischen 1. April 2015 und 31. März 2016. In Österreich liefen zu diesem Zeitpunkt Ermittlungen wegen nationalsozialistischen Verbrechen gegen zwei Personen: zum einen im Zusammenhang mit einem Euthanasieprogramm in Tirol gegen Unbekannt, zum anderen gegen Alois Brunner.

Foto: APA/HELMUT FOHRINGER Der ehemalige SS-Hauptsturmführer soll als "Ingenieur der Endlösung" für den Tod von etwa 130.000 Juden aus mehreren Ländern verantwortlich sein. Das Wiesenthal-Zentrum hatte Brunner bereits 2014 von der Liste der meistgesuchten NS-Verbrecher entfernt, nachdem es von deutschen Geheimdienstmitarbeitern die Information erhalten hatte, Brunner sei in Damaskus gestorben und begraben worden. Medien berichteten Anfang des Jahres unter Berufung auf frühere Mitglieder des syrischen Geheimdienstes ebenfalls von dem Ableben des gebürtigen Österreichers.

Lob gab es unterdessen für das Nachbarland Deutschland. Dem Bericht zufolge gab es dort die größten Entwicklungen und Erfolge in der strafrechtlichen Verfolgung von NS-Verbrechern. Innerhalb von einem Jahr hätten die deutschen Behörden gegen 42 Menschen Ermittlungen aufgenommen. International gesehen belief sich die Zahl der neuen Untersuchungen auf 70 (Neben Deutschland: Italien mit 36 und Dänemark mit 2). Aktuell gibt es laut des Berichts insgesamt Ermittlungen in 1.503 Fällen, davon 1.163 in Deutschland, 324 in Polen, Italien 8, Litauen 6 und Österreich 2.

Foto: dapd/Michael Gottschalk Anklage erhoben Gerichte in Deutschland in zwei Fällen. Beide Beschuldigten stehen wegen Beihilfe zum Mord im Todeslager Auschwitz-Birkenau vor Gericht. Im gleichen Zeitraum gab es eine Verurteilung: Oskar Gröning wurde in Lüneburg im Alter von 95 Jahren wegen Beihilfe zum Mord in 300.000 Fällen schuldig gesprochen. Er wurde zu vier Jahren Haft verurteilt.

"Die Verlängerung der Lebenserwartung macht es möglich, weiterhin Holocaust-Verbrecher vor Gericht zu bringen, sogar zu diesem späten Zeitpunkt", sagte Zuroff laut der dpa. "Das Verstreichen der Zeit verringert in keiner Weise die Schuld der Täter, noch sollte hohes Alter denjenigen Schutz bieten, die diese Verbrechen begangen haben."

Hintergrund sei offensichtlich die veränderte Praxis, auch gegen Handlanger vorzugehen, die mit ihren Tätigkeiten lediglich die Tötungsmaschinerie der Nazis unterstützten. Für eine Verurteilung mussten die Angeklagten nicht mehr an einzelnen Mordtaten direkt beteiligt gewesen sein.

Foto: dpa/Martin Schutt

Nazi-Kriegsverbrecher: Lange Suche, späte Sühne

Mehrere NS-Kriegsverbrecher mussten sich erst Jahrzehnte nach dem Zweiten Weltkrieg für ihre Taten vor Gericht verantworten. Andere konnten sich bis heute einer Strafverfolgung entziehen.

Alois Brunner: Einer der wichtigsten bisher strafrechtlich nicht verfolgten Nazi-Kriegsverbrecher ist höchstwahrscheinlich nicht mehr am Leben. Medien berichteten Anfang des Jahres unter Berufung auf frühere Mitarbeiter des syrischen Geheimdienstes, der aus Österreich stammende Brunner sei im 2001 im Alter von 89 Jahren unter elenden Bedingungen in der syrischen Hauptstadt Damaskus gestorben - dort wurde er auch vor 15 Jahren zuletzt gesehen. Der ehemalige SS-Hauptsturmführer soll als "Ingenieur der Endlösung" für den Tod von etwa 130.000 Juden aus mehreren Ländern verantwortlich sein.

Aribert Heim: Nach Presseberichten soll der als "Dr. Tod" berüchtigte frühere KZ-Arzt bereits 1992 im Alter von 78 Jahren in Kairo gestorben sein. Das Strafverfahren wegen mehrfachen Mordes gegen dem im steirischen Bad Radkersburg geborenen Heim wurde daraufhin 2012 eingestellt. Er arbeitete in den Konzentrationslagern Sachsenhausen (1940), Buchenwald (1941) und Mauthausen. Im oberösterreichischen KZ soll er Hunderte Häftlinge mit tödlichen Injektionen unter anderem direkt ins Herz umgebracht zu haben.

John Demjanjuk: Der 91-jährige gebürtige Ukrainer starb im März 2012 in einem bayerischen Pflegeheim - nur zehn Monate nach seiner Verurteilung als Holocaust-Helfer. Das Landgericht München hatte Demjanjuk wegen Beihilfe zum Mord an mehr als 28.000 Juden im Vernichtungslager Sobibor zu fünf Jahren Haft verurteilt. Mit Blick auf sein hohes Alter wurde der Haftbefehl aber aufgehoben.

Milivoj Asner: Der ehemalige Polizeichef in Kroatien soll aktiv an der Verfolgung und Deportation Hunderter Serben, Juden sowie Sinti und Roma beteiligt gewesen sein. Österreich lieferte den in Kärnten lebenden Asner nicht an Kroatien aus, weil ihm mehrere Gutachten Vernehmungsunfähigkeit wegen Demenz attestierten. Er verstarb am 14. Juni 2011 in einem Klagenfurter Pflegeheim mit 98 Jahren.

Oskar Gröning: Das Landgericht Lüneburg in Deutschland verurteilt im Juli 2015 den als "Buchhalter von Auschwitz" bezeichneten Gröning zu vier Jahren Haft wegen der Beihilfe zum Mord in 300.000 Fällen. Gründlich, effizient und gnadenlos hätten Menschen wie er zum Funktionieren der Tötungsmaschinerie beigetragen, heißt es im Urteil. Dieses Urteil wird später vom deutschen Bundesgerichtshof bestätigt.

Reinhold Hanning: Der heute 95-jährige frühere Auschwitz-Wachmann wird im Juni 2016 zu fünf Jahren Gefängnis verurteilt. Das Landgericht Detmold in Deutschland befindet ihn der Beihilfe zum Mord in 170.000 Fällen für schuldig. Als SS-Unterscharführer habe er zum Funktionieren der Mordmaschinerie beigetragen. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Heinrich Boere: Der Nazi-Verbrecher wurde im März 2010 wegen dreifachen Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt. Der zur Zeit des Urteils 88-Jährige hatte vor dem Aachener Landgericht gestanden, 1944 als Mitglied des SS-Mordkommandos "Feldmeijer" drei niederländische Zivilisten erschossen zu haben. Im Dezember 2011 trat er seine Haft an. Boere war bereits 1949 in den Niederlanden in Abwesenheit verurteilt worden, diese Strafe wurde aber nie vollstreckt.