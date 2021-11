Wiener-Wiesn-Macher laden zu riesigem Wiener Fasching

In Zeiten wie diesen – hohe Covid-Zahlen, immer mehr Einschränkungen – hört sich die Ankündigung von neuen Großevents an wie ein Witz. Ist es aber in diesem Fall nicht. Lustig sein, will man aber trotzdem: „Nach zwei Jahren Pause der Wiener Wiesn wollen wir uns dem Fasching widmen“, sagt Christian Feldhofer.

Er machte sich einen Namen mit dem Trachten-Event im Zelt auf der Kaiserwiese, welches zu Corona-freien Zeiten bis zu 250.000 Menschen in den Prater lockte. die letzten zwei Jahre wurde das Event abgesagt. Man hatte dafür Zeit, an einem neuen Eventkonzept zu feilen und herausgekommen sei der Wiener Fasching.