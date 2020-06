Wie es im Fall Pachmann weitergeht

So erinnerte sich ihr Großvater Carl Rudolf Pachmann an ein Treffen mit Kronprinz Rudolf. Er war fünf Jahre alt, als er von einem Kammerdiener durch einen Seiteneingang zu seinem angeblichen Vater nach Schön-brunn gebracht wurde. Der Kronprinz hätte ihn gestreichelt, auf den Arm genommen, einige Worte an ihn gerichtet und ihm Geschenke gegeben, darunter das von ihm verfasste Buch „Orientreise“, das er mit der Widmung „Meinem Sohne“ versah. Zu einem geplanten zweiten Treffen kam es nicht mehr, weil der Thronfolger kurz danach, am 30. Jänner 1889, in Mayerling verstarb.