Wetterprognose: Die Kälte kehrt zurück

Langsam erwacht der Winter aus seiner Lethargie: In den kommenden Tagen und in der nächsten Woche wird es spürbar kälter. Auch der längst fällige Schnee kündigt sich an.

Ideales Wetter für den Winterschlaf der Bären, wie im Bärenwald Arbesbach in NÖ. Erst drei der sieben Bären seien dort im Winterschlaf, berichtet „Vier Pfoten“ (Bericht siehe unten). Der Rest sei immer noch wach, weil der Winter bisher für Bären kein wirklich „überzeugender“ gewesen sei.

Im Westen und Südwesten ist es heute Mittwoch noch recht sonnig. Im übrigen Österreich regieren Wolken. In Teilen Nieder- und Oberösterreichs kann es bereits leicht schneien. In den Niederungen geht der Schneefall in Regen über. Die Temperaturen pendeln sich zwischen minus fünf und plus acht Grad ein.

Donnerstag sinken dann die Temperaturen auf minus sechs bis plus sechs Grad. Die Sonne blinzelt nur kurz durch den Wolken-Teppich. Nachmittag beginnt es zu regnen und zu schneien.

Der Freitag startet im Norden mit Sonnenschein. Sonst überwiegt aber bedeckter Himmel. Vom Süden her breiten sich Schneefall und Schneeregen aus. In tiefen Lagen kann es sogar ergiebig schneien. Das Temperatur-Niveau sinkt im Osten mit minus drei bis plus drei Grad weiter.

An der Alpensüdseite sowie im Westen scheint am Samstag gebietsweise wieder die Sonne. Höchstwerte maximal vier Grad.

Das aktuelle Wetter auf KURIER.at