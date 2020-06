Saharahitze ist im Anmarsch

Während der große Ansturm auf die Bäder in Wien am Samstag noch ausblieb, stürmten viele die Eisdielen. Frucht- oder Milcheis? Diese Frage stellt sich auch in der Hernalser Hauptstraße. In der Gelateria Arnoldo teilen sich die Gäste in konservative und probier-freudige Eisesser. „Hast du schon unser neues Rhabarber-Eis probiert“, fragt Besitzer Fausto Arnoldo einen jungen Stammgast und hält ihm einen Plastiklöffel und einen Eis-Bottich hin. Rhabarber trifft dann aber doch nicht jedermanns Geschmack: Trotz Mut zu Neuem bleiben Schokolade, Vanille und Haselnuss die beliebtesten Eissorten. Zubereitet wird das Eis von Chef Fausto höchstpersönlich. Und das geht schneller, als man denkt: In nicht einmal 20 Minuten zaubert er aus frischen Früchten leckeres Eis.

Wie viel von der kalten Köstlichkeit er täglich zubereitet, kann Fausto Arnoldo nicht sagen: „Ich habe immer wieder angefangen zu zählen, aber wenn viel zu tun ist, habe ich dafür keine Zeit.“ Viel zu tun ist derzeit definitiv. Während Fausto frische Bananen schneidet, wird die Menschenschlange vor der Eisvitrine immer länger und reicht bis auf den Gehsteig hinaus. Vielleicht liegt das am Familienrezept, das Urgroßvater Vincenco Ende des 19. Jahrhunderts aus Italien mitgebracht hat, vielleicht aber auch einfach an der Hitze.

Das Ende der Hitze kommt schon am Freitag: Da sorgen Regenschauer und Gewitter für Abkühlung. Bei 20 Grad im Westen und sogar 30 Grad im Osten bleibt es aber angenehm warm.

