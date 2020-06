Bei dieser Rekord-Hitze kommen Retter ins Schwitzen

Die Hitzewelle erreicht am Wochenende ihren Höhepunkt. Rettungsdienste, wie der Arbeiter Samariter Bund, stellen daher mehr Fahrzeuge zur Verfügung. Die Einsatzzentralen rechnen mit bis zu einem Viertel mehr Notrufen. Vor allem in den Städten. Denn jeder weitere Hitzetag schwächt empfindliche, kranke und ältere Menschen (Tipps gegen die Hitze siehe Seite 23).

Koordinierte Einsatzpläne betreffend Hitzeperioden gibt es bei den Blaulichtorganisationen und Spitälern keine. Hunderte Freiwillige Feuerwehren stehen allerdings wegen der Trockenheit in erhöhter Einsatzbereitschaft. Schon eine kleine Glasscherbe kann durch Lichtbrechung ganze Felder in Brand setzen. Und am Sonntag könnte ein Allzeit-Rekord fallen. „Reden wir über 40 Grad, dann stellt sich die Frage, ob dahinter ein Ruf- oder ein Fragezeichen steht“, möchte sich Peter Pilati vom Wetterdienst Ubimet (noch) nicht festlegen.

Tatsächlich aber sind 40 Grad am Sonntag oder Montag (nur im Osten) möglich. Denn zu den aufgeheizten Böden gesellt sich eine südliche Föhnströmung dazu. „Favoriten sind für mich der Seewinkel und das südliche Mostviertel“, sagt Pilati. Der Hitzerekord wurde mit 39,7 Grad am 27. Juli 1983 in Dellach im Drautal ( Kärnten) gemessen. 30 Jahre später könnte diese Marke fallen. „Durchaus möglich“, bestätigt auch Meteorologe Alexander Orlik von der Hohen Warte. Womit die Staus am Wochenende (Hungaroring/F 1) zur Herausforderung werden.

Der Direktor der Zentralanstalt für Meteorologie (ZAMG), Michael Staudinger, fordert für solche Situationen einen Notfallplan.