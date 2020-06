Wenn Feste ins Wasser fallen

Für heimische Event-Veranstalter bringen Meteorologen derzeit Hiobsbotschaften. Regen und Wind mit teilweise sogar orkanartigen Böen sagen die Wetterforscher vorher (siehe unten rechts). Für Freiluftevent-Veranstalter gibt es drei Optionen: Absagen oder Augen zu und durch.

Für die dritte Option, den Mittelweg, entschieden sich die Organisatoren des Holi Festivals. Das an indische Bräuche angelehnte Event, auf dem sich 15.000 Besucher mit Farbbeuteln "beflecken", hätte am Samstag auf der Donauinsel über die Bühne gehen sollen. Das farbenprächtige Spektakel wurde auf Sonntag verschoben. "Aus Sicherheitsgründen", wie Friederike van der Laan von der zuständigen Pressestelle betont. Der befürchtete Sturm der Entrüstung blieb aus, auch wenn einige protestierten. Der Organisator bot an, am Kulanzweg Tickets zurückzunehmen. "Das waren nur sehr wenige", berichtet van der Laan. Viele verkaufen Karten jetzt auch privat.

Die Sicherheit der Gäste beschäftigt mehrere Organisatoren. "Ein Aufenthalt in einem Zelt ist nicht ratsam", erklärt Meteorologe Thomas Rinderer vom privaten Wetterdienst UBIMET. Im Osten rechnet er mit starken Windböen, im Bereich des Wechsels und am Semmering mit "orkanartigen Böen", die bis zu 110 km/h erreichen können. Anders als im Winter seien die Bäume nun belaubt und böten dem Wind eine größere Angriffsfläche. "Ich rechne nicht nur mit abgerissenen Ästen, sondern auch mit entwurzelten Bäumen."