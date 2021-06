Wenn ein Radar zur Falle wird

Notwendig für die Verkehrssicherheit oder hinterlistige Abzocke? Eine seit 24. Februar installierte Radarfalle auf einer Baustelle der Südautobahn bei Wiener Neustadt (NÖ) stößt derzeit nicht nur den Autofahrern sauer auf. Auch in Polizeikreisen wird wegen der besonderen Umstände der 80km/h-Beschränkung Kritik laut. 90 Prozent der geblitzten Autolenker tappen auf der Richtungsfahrbahn Wien in die Radarfalle. In nur zwei Wochen wurden dort 20.000 Schnellfahrer erwischt und knapp 600 Führerscheine abgenommen (mehr als 50 km/h zu schnell). Und das, obwohl in Richtung Wien noch gar keine Arbeiten stattfinden, heißt es seitens der Polizei.

Der Baustellenbereich ist für die Asfinag damit derzeit die lukrativste Radarfalle des Landes. 80 Prozent der Strafen sackt der Straßenerhalter ein, der Rest geht für den Verwaltungsaufwand an den Staat.Mehr als eine Million Euro hat die Asfinag in der kurzen Zeit mit der Baustelle bereits eingenommen. Während die Fahrzeuglenker in Fahrtrichtung Süden wegen der sichtbaren Brückenbauarbeiten, der verengten Fahrspuren und der Fahrbahnverschwenkungen ganz automatisch auf die Bremse steigen, herrscht in die Gegenrichtung freie Fahrt. "Es gibt nur eine leichte Verengung und optisch keine sichtbare Beeinträchtigung. Daher fahren viele auch deutlich schneller als 80 km/h", erklärt ein Polizist.

Die Folgen sind bekannt. Bei der Polizei in Wiener Neustadt müssen täglich zwischen 1000 und 1500 Anzeigen abgearbeitet und die Strafbescheide verschickt werden. Noch größer wird der Verwaltungsaufwand, wenn die Autolenker Einspruch erheben, an einer anderen Wohnadresse aufgespürt werden müssen oder eine Ratenzahlung für die Strafe vereinbaren wollen.