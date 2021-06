Zehntausende Impftermine frei + Verschärfte Probleme in Schulen

16.000 Impfdosen werden am kommenden Sonntag (4. Juli), dem tirolweiten "Impftag", an dem alle Impfzentren von 9.00 bis 18.00 Uhr ihre Pforten öffnen, zur Verfügung stehen. Geimpft wird so lange der Vorrat reicht. Das Angebot richtet sich an alle Personen, die noch keinen Impftermin haben und in Tirol dauerhaft wohnhaft oder beruflich tätig sind, teilte das Land am Dienstag mit. Der Termin für die Zweitimpfung wird dann direkt vor Ort vereinbart.

Die Impfungen am Sonntag erfolgen ohne vorherige Anmeldung. Alle Impfbereiten können direkt zum Impfzentrum in ihrer Nähe kommen und sich dort den ersten Stich abholen. Rund 58 Prozent der zur Verfügung stehenden Impfdosen sind von Biontech/Pfizer, 33 Prozent von Johnson & Johnson und neun Prozent von AstraZeneca - der Impfstoff kann, so lange der Vorrat reicht, frei gewählt werden. Durchgeführt werden ausschließlich Erstimpfungen, Personen, die für eine Zweitimpfung erscheinen, erhalten keine Impfung.