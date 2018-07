„Welterbe-Abgabe“: Wachau plant Sondersteuer für Touristen

Donauregion.

Punktuell schwer bewältigbarer Gästeandrang hat die Schmerzgrenze erreicht. Der Massenandrang von Touristen in einigen Orten der Wachau belastet die Nerven Einheimischer ebenso wie die Budgets betroffener Gemeinden immer stärker. Die in der Vergangenheit oft angesprochene, aber immer wieder verworfene Idee einer Gebühr für Wachau-Besuche könnte als sogenannte „Welterbe-Abgabe“ tatsächlich bald Realität werden. Dass der neu gestartete Diskussionsprozess zu einer Lösung führt, davon geht die „ Donau Niederösterreich“ auf KURIER-Anfrage aus.

Die Gemeinden haben bereits begonnen, ihren zusätzlichen Aufwand zu erheben, der ein derartiges Modell rechtfertigt. Frequenzzählungen sollen Daten als Grundlage für künftige Verhandlungen liefern.

Wie groß der Andrang inzwischen ist, zeigt sich am deutlichsten in Dürnstein. „Bis zu eine Million Menschen kommen jährlich zu uns“, sagt Bürgermeister Johann Schmidl. Pro Tag würden mehrere tausend Touristen durch die engen Gassen pilgern. Oft kommen sechs Schiffe und zehn Busse gleichzeitig an, was ein „kleiner Wahnsinn“ sei. Ohne die Touristen vergraulen zu wollen, kann er sich eine Sondergebühr für Gäste vorstellen. Wichtiger sei ihm aber eine bessere Abwicklung mit den Schiffen, um Besucherströme günstiger verteilen.