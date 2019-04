Weiterer Masern-Verdachtsfall: Keine Entwarnung in Kärnten

64 Todesfälle

Die Weltgesundheitsorganisation warnt derzeit vor erhöter Masernaktivität. In Europa wurden bis Dezember 2018 fast 60.000 Masernfälle und mindestens 64 Todesfälle registriert. In Österreich gab es im Vorjahr 77 Masernfälle, davon 44 in Wien. In den ersten dreieinhalb Monaten dieses Jahres wurden bereits 64 Masernfälle gemeldet.

Betroffen waren nach den jüngsten Fällen in Kärnten alle Bundesländer außer Niederösterreich und dem Burgenland.

Die Masern wären durch die Impfung ausrottbar. Doch mangelnde Durchimpfungsraten führen auch in Österreich immer wieder zu Ausbrüchen. Zwischen März 2018 und Ende Februar 2019 gab es in Österreich 14 registrierte Fälle pro Million Einwohner. In Ungarn waren es mit 1,4 pro Million Menschen am wenigsten. An der Spitze lag laut den EU/EWR-Statistiken Griechenland mit 131,1 pro Million Einwohner.