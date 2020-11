Wegen Corona nur noch wenige Operationen in der Steiermark

In den steirischen Spitälern werden nur noch vereinzelt elektive Operationen durchgeführt, um Betten für Infektionspatienten frei zu halten, hieß es am Freitag seitens der Steiermärkischen Krankenanstaltengesellschaft KAGes.

Gänzlich verschoben werden seit einigen Tagen schon jene Operationen, bei denen danach eine intensivmedizinische Betreuung notwendig wird. Angesichts der Zahlen hat das Land Steiermark seine Teststrategie geändert.

Neue Vorgaben für Kontaktpersonen

Nach Vorarlberg und Oberösterreich gelten nun auch in der Steiermark ab Freitag für Kontaktpersonen der Kategorie 1 neue Vorgaben: Da Kontaktpersonen der Kategorie 1 unabhängig von einem positiven oder negativen Testergebnis in Quarantäne müssen, werden ab Freitag nur mehr jene Kontaktpersonen getestet, die Symptome haben oder solche während der Quarantäne entwickeln.

"Diese Aktualisierung der Teststrategie trägt dazu bei, dass die Behörden entlastet werden und sich auf neue Infektionsketten konzentrieren können. Eine weitere Erleichterung in der Teststrategie ist die Anerkennung von positiven Antigen-Tests bei symptomatischen Personen ohne nachfolgenden PCR-Test", erklärte Gesundheitslandesrätin Juliane Bogner-Strauß (ÖVP) diesen Schritt.

Personen, die Symptome haben, werden weiterhin als Verdachtsfall geführt und getestet. "Keine Veränderungen gibt es bei Testungen in sensiblen Bereichen. Ganz im Gegenteil, hier sorgen zusätzliche Antigen-Testungen für mehr Sicherheit", sagte die Gesundheitslandesrätin.

"Die Lage ist sehr ernst"

"Die Lage ist sehr ernst und wir müssen mit aller Kraft verhindern, dass es zu einer Überlastung unseres Gesundheitssystems sowie der intensivmedizinischen Kapazitäten kommt. Halten wir die Maßnahmen ein, denn nur gemeinsam können wir das Virus mit Eigenverantwortung und Disziplin bekämpfen", sagte Bogner-Strauß weiter. Durch die neuen Teststrategie könne man sich besser auf Verdachtsfälle und Risikogruppen in Alten- und Pflegeeinrichtungen sowie Schulen konzentrieren.

Jede Kontaktperson, die Symptome zeigt, soll sich weiterhin beim Gesundheitstelefon 1450 melden und wird dann als Verdachtsfall getestet. "Jene Kontaktpersonen, die aufgrund der Neuregelung nicht mehr zu einem Test kommen, erhalten von uns die notwendigen Informationen per SMS", sagte Peter Hansak, Landesrettungskommandant des Roten Kreuz Steiermark.

"Seit Oktober haben sich die Fallzahlen in der Steiermark verzwanzigfacht. In dieser außerordentlichen Situation ist es den Behörden unmöglich, die bisherigen Verfahrensabläufe beizubehalten. Wir sind gezwungen, Schwerpunkte zu setzen und die müssen in erster Linie die positiv getesteten Personen sowie die Erkrankten sein", unterstrich Helmut-Theobald Müller, Sprecher der steirischen Bezirkshauptmannschaften.

93 Personen auf Intensivstation

Die Zahl jener Covid-Patienten, die ins Krankenhaus müssen oder sogar intensivmedizinische Behandlung brauchen, ist weiter hoch: Mit Stand Mitternacht in der Nacht auf Freitag befanden sich 93 an Covid-19-erkrankte Personen auf einer Intensivstation, 428 auf einer Normalstation in einem der steirischen Spitäler.