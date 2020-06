Wasserschlacht um Therme wird vor Gericht beendet

Wolfgang Brandstetter

Weil sich das Verfahren gegen den roten Politiker so lange zieht, taucht in regelmäßigen Abständen die Opposition in das Thema ein. Zuletzt die Grünen: NationalratsabgeordneterAlbert Steinhauser forderte von JustizministerAufklärung über die "Verschleppung der strafrechtlichen Verfolgung" in SachenFohnsdorf.

Inhaltlich ließ sich der Ressortchef in seiner soeben publizierten Antwort aber auf keine Details ein, nur soviel: Die Ermittlungen dürften "noch in diesem Jahr" abgeschlossen werden.

Das trifft sich der Einschätzung der zuständigen Staatsanwaltschaft Leoben. Die nötigen Gutachten lägen vor, jetzt liefen die Einvernahmen, betont Sprecherin Nicole Dexer. Ob noch weitere Erhebungen notwendig seien, lasse sich derzeit nicht sagen. Bis Jahresmitte dürfte aber entschieden werden, ob und gegen wen Anklage erhoben wird.

25 Millionen Euro kostete es, die Therme zu errichten. Doch das Projekt riss eine Loch in die Gemeindekasse, die Therme wurde Haftungen der Gemeinde, aber auch mit Landeszuschüssen über Wasser gehalten. Die Gemeindeaufsicht setzte nach und fand 21 Verstöße gegen die Gemeindeordnung, unter anderem angeblich nicht genehmigte Darlehen.

Das hatte politische Konsequenzen: Das Land löste den Gemeinderat auf und ersetzte den Bürgermeister durch einen Regierungskommissär. Johann Straner kehrte aber zurück: Er verlor zwar bei den Neuwahlen vor zweieinhalb Jahren einiges an Prozentpunkten, hielt aber mit 55 Prozent der Stimmen seine Absolute.