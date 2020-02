Warum fast 7 von 10 Burgenländern ein Auto haben (müssen)

Wer mehr verdient, leistet sich mehr

Mit der steigenden Erwerbstätigkeit einher geht auch eine Zunahme der Kaufkraft, was Autos insgesamt leistbarer macht. Auch deshalb, weil viele Burgenländer als Tages- oder Wochenpendler zu ihrem Arbeitsplatz in andere Bundesländer fahren und dort mehr verdienen, als es in der Heimat möglich wäre. Oft ist dafür aber ein eigenes Auto Voraussetzung. In den vergangenen Jahren ist die Kaufkraft im Burgenland kontinuierlich gestiegen, 2019 lag man mit mehr als 24.000 Euro pro Kopf und Jahr bereits auf dem 4. Platz im Bundesländervergleich.

Frauen in Teilzeitarbeit

Ein weiterer Faktor für das starke Plus bei der Anzahl der Pkw ist die zunehmende Erwerbstätigkeit von Frauen: Sind in einem Haushalt zwei Personen berufstätig und ist einer auf das Auto angewiesen, braucht der oder die andere – je nach Öffi-Angebot und Arbeitsplatz – auch eines. Der Anteil der erwerbstätigen Frauen hat sich im Lauf der Jahre auf mehr als 66 Prozent hochgeschraubt, liegt aber noch immer unter dem österreichischen Durchschnitt. Das allerdings bei einer vergleichsweise hohen Teilzeitquote, bei der sich einmal mehr ein Nord-Süd-Gefälle zeigt: Je weiter südlich, desto eher arbeiten Frauen in Teilzeit.