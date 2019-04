Warum die Wiener FP schon wieder eine Spitäler-U-Kommission will

Die Wiener FPÖ wird nach der U-Kommission zum KH Nord, die am 30. April offiziell endet, gleich die nächste einsetzen. Das Gremium werde sich mit dem „Kollaps des Wiener Gesundheitssystems“ beschäftigen, wie es Vizebürgermeister Dominik Nepp formuliert.

Unter die Lupe nehmen will man im Zuge der Untersuchung etwa das Phänomen Gangbetten (ein Problem, das zuletzt allerdings deutlich an Schärfe verlor), die Wartezeiten in Ambulanzen, auf OP-Termine oder Abweisungen von Notfallpatienten.

Die FPÖ kann dank ihrer Mandatsstärke von über einem Drittel das Gremium selbstständig – also ohne Unterstützung der Stadtregierung oder einer anderen Oppositionspartei – einsetzen.

Das Kalkül dahinter ist klar: Die FPÖ will das Thema Spitäler bis in den Wahlkampf 2020 am Köcheln halten. Das hatte sie ursprünglich auch mit der U-Kommission zum KH Nord beabsichtigt. Die rot-grüne Regierung durchkreuzte aber diese Pläne: Sie beantragte im März 2018 kurzerhand selbst eine U-Kommission, die damit deutlich früher über die Bühne ging, als von der FPÖ beabsichtigt.