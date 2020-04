Warnung vor neuer Betrugsmasche mit Corona-Tests

Mehrere Fälle bekannt

Bundeskanzler Sebastian Kurz gab in einer Pressekonferenz am Montag sogar Einblicke in Zwischenergebnisse: Die Erkrankung in Österreich spielt sich im Promille-Bereich ab. Genaue Ergebnisse sollen am Dienstag vorliegen.

Bei den Gesundheitsbehörden teilte man mit, dass schon mehrere Personen wegen dieser Anrufe nachgefragt hätten.

Der Wiener Polizei sind diese mutmaßlichen Betrugsversuche noch nicht bekannt, allerdings warnte man schon in der Vergangenheit vor ähnlichen Vorgangsweisen in Zusammenhang mit Corona: Betrüger geben sich als Polizisten, medizinisches Personal, Ärzte oder Verkäufer von Masken oder Desinfektionsmittel aus, um an das Ersparte von meist älteren Personen zu kommen. Die Polizei warnt vor solchen Tricks und bittet, solche Vorkommnisse anzuzeigen.