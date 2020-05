Warnung vor Glatteis in Ostösterreich

Auch in den Bergen, und somit in den Skigebieten sorgt die Erwärmung und der Föhn für erhöhte Lawinengefahr. Sonntag wurde in Tirol die Warnstufe drei der fünfteiligen Skala verhängt. Experten warnen davor, dass die frischen Triebschneeansammlungen extrem labil sind.

Bereits am Sonntagnachmittag starb ein Skitourengeher am Göller (NÖ), nachdem er ein Schneebrett losgetreten hatte und davon mitgerissen wurde. Obwohl der Verunglückte rasch ausgegraben wurde, kam jede Hilfe zu spät. Auch ein Tourengeher am Bärenkopf in Tirol geriet in eine Lawine, hatte aber mehr Glück. Bei der Abfahrt wurde er von den Schneemassen erfasst und 500 Meter in die Tiefe gerissen. Der Mann konnte, dank zweier Kameraden, rasch geborgen und ins Krankenhaus geflogen werden.