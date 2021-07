Waldbrände: Situation bleibt weiter angespannt

Der massive Waldbrand auf der Göriacher Alm in der Kärntner Gemeinde Lurnfeld (Bezirk Spittal) hält auch am Freitag nach wie vor die Feuerwehren auf Trab. angespannt gewesen. Über 200 Feuerwehrleute und sieben Hubschrauber waren im Einsatz, zwei Militärflugzeuge konnten zunächst wegen starken Nebels nicht starten, sagte Bezirkshauptmann Klaus Brandner. Das feuchte Wetter erweist sich allerdings als günstig.

"In der Nacht hat es Niederschläge gegeben, die Umgebung ist befeuchtet. Gut ist, dass sich dadurch nicht mehr alles so schnell entzündet, bestehende Brandherde werden aber nicht gelöscht", sagte Brandner. Am Freitag gegen Mittag gab es weiterhin Nieselregen. Eine weitere Wetterverschlechterung war aber in Sicht: "Wir gehen davon aus, dass uns das angekündigte Adriatief sehr helfen wird." Bis Montag sollen spürbare Erfolge erzielt werden.

Am Samstag soll ein Pioniertrupp des Bundesheers die Feuerwehren unterstützen. Die Soldaten sollen Wege sanieren, um die Zufahrt zu den Brandherden zu erleichtern. Am Freitag machte sich ein Erkundungstrupp an Ort und Stelle ein Bild von der Lage. Es galt abzuklären, wie viele Soldaten und welche Geräte benötigt werden würden. Ab Montag werden weitere 50 Soldaten hinzugezogen. Sie sollen die Feuerwehren bei den Nachbrandarbeiten - Brandwachen, Zuschütten von Glutnestern etc. - unterstützen. Laut Polizei kamen bei dem Waldbrand bisher keine Personen zu Schaden.