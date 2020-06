Vorwürfe von vier Mädchen gegen Seisenbacher

Eine Betroffene hatte sich damals direkt an die Staatsanwaltschaft gewandt. Diese gab Ermittlungen der Polizei in Auftrag. Die mittlerweile junge Frau soll, wie auch drei weitere Betroffene, von Seisenbacher, der Anfang der 2000er-Jahre als Judo-Trainer in Wien tätig war, missbraucht worden sein. Die Opfer sollen damals noch unmündig gewesen sein, ein Mädchen soll sich zum Tatzeitpunkt noch im Volksschulalter befunden haben.

Sollte es zu einer Anklage und damit zu einem Gerichtsverfahren kommen, drohen dem ehemaligen Spitzensportler bis zu zehn Jahre Haft.

In der heimischen Judo-Szene ist die Bestürzung über den Missbrauchsverdacht gegen den 54-jährigen Parade-Judoka groß. Hans Paul Kutschera, der Präsident des Österreichischen Judoverbandes, kündigte volle Unterstützung bei der Aufklärung des Sachverhaltes an.

"Wir hoffen, dass sich die Vorwürfe gegen das österreichische Aushängeschild im Judosport in Sachen Anschuldigungen wegen sexuellen Missbrauchs nicht bewahrheiten." Derzeit gebe es keinen Kontakt mit Seisenbacher.