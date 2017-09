Vorarlberg: 14-Jähriger tötete schlafenden Vater

Entgegen ersten Informationen ging der tödlichen Familientragödie in Götzis (Bezirk Feldkirch) kein Streit voraus. Wie das Landeskriminalamt mitteilte, ging der 14-Jährige auf seinen im Wohnzimmer schlafenden 51 Jahre alten Vater los und versetzte ihm mit längeren Küchenmesser mehrere Stiche in den Bauch. Seine Mutter attackierte er, als diese dem Vater zu Hilfe eilte. Sie erlitt Wunden im Rückenbereich. "Nach den Erstbefragungen sind keine Probleme innerhalb der Familie bekannt", sagte Chefermittler Norbert Schwendinger gegenüber der APA. Der bisher völlig unbescholtene Jugendliche verletzte sich anschließend selbst mit dem Messer. Er wurde ebenfalls ins Spital gebracht. Das Landeskriminalamt ermittelt wegen Mordes und versuchten Mordes.

Der 51-jährige Vater verstarb im Landeskrankenhaus Feldkirch. Mutter und Sohn seien außer Lebensgefahr, teilte ein Polizeisprecher der APA mit, der 14-Jährige stehe im Krankenhaus unter Polizeiaufsicht. Nähere Informationen gab die Vorarlberger Polizei vorerst nicht bekannt.

In Vorarlberg ist dies die zweite Familientragödie innerhalb einer Woche. Erst am vergangenen Wochenende hatte ein Familienvater in Hohenems seine Frau und seine beiden Töchter mit einem Messer getötet und sich anschließend selbst umgebracht.