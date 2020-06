Vollkasko muss auch bei Fahrlässigkeit zahlen

So geschehen im Anlassfall auf einer abschüssigen Straße in Salzburg. Herr R. hatte seinen VW Touareg seinem Bruder geborgt. Dieser stellte den Wagen auf einer geschotterten Fläche mit einem Gefälle von 10 Prozent ab, zog die Handbremse nur ganz leicht an, legte keinen Gang ein und ließ den Motor laufen. Er lud Kindersitze aus dem Wagen des Bruders in einen anderen Pkw um, währenddessen begann der Touareg wegzurollen und rutschte in einen Graben. Der Bruder war wenig erfreut, aber schließlich ist man ja für solche Fälle kaskoversichert. Die Versicherung weigerte sich zu zahlen (7000 Euro): Obliegenheitsverletzung! Handbremse anziehen, Gang einlegen, das muss schon sein. Der Fall zog sich bis zum OGH, welcher entschied (zitiert in der ZVR, Manz): Das Verhalten eines Dritten (des Lenkers) kann nicht zur Leistungsfreiheit der Versicherung führen, auch wenn es schuldhaft war. Womit sich für fahrlässige Versicherte ein Hintertürl auftut.