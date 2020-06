Virologin: "Bevölkerung großteils zu sorglos"; Neue Corona-Cluster: Anschober "in Sorge"

Die Zahl der Coronavirus-Todesopfer in Italien ist am Montag stark zurückgegangen. Sechs Menschen sind von Sonntag auf Montag nach einer Infektion mit SARS-CoV-2 gestorben, nach 22 am Vortag. Wie das Gesundheitsministerium mitteilte, wurden 126 Neuinfektionen in 24 Stunden gemeldet. Insgesamt sind 34.744 Menschen seit Ausbruch der Pandemie am 20. Februar mit oder am Coronavirus gestorben.

Die Zahl der noch aktiv Infizierten fiel auf 16.496. Die Zahl der in den Spitälern behandelten Covid-19-Patienten sank auf 1.120, jene der Patienten auf Intensivstationen lag bei 96. 15.280 Menschen sind in Heimquarantäne. 189.196 Corona-Infizierte galten als genesen. In lediglich vier der 20 italienischen Regionen - Lombardei, Piemont, Emilia Romagna und Toskana - wurden Todesopfer gemeldet.