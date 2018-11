„Viele geben’s Köpferl in den Sand“

Ruth Brauer steht seit den 90er-Jahren auf der Bühne, hat in Filmen wie Serien mitgespielt, ein Buch geschrieben und im Frühling das erste Mal Regie geführt. Emotional stellt die Aufführung, an der sie derzeit arbeitet, die Projekte der letzten 20 Jahre aber in den Schatten.

Anlässlich des 90. Geburtstags ihres Vaters Arik Brauer arbeitet sie an einem Tribut-Programm. Eine Zeitreise aus seinen Texten und Liedern, der Weg eines Kriegskindes in die totale Kreativität, die in Schwarz-Weiß beginnt und in Farbe endet. „Im wahrsten Sinne des Wortes, mein Vater macht das Bühnenbild“, sagt sie. Premiere ist am 4. Jänner, seinem Geburtstag, im Rabenhof.

„Als Kind sind mir bei Gestalten wie dem Spiritus (Anm. Brauer-Lied) die ärgsten Filme im Kopf abgelaufen. Sie haben mir große Angst gemacht.“ Durch konzentrierte Beschäftigung bekomme sie nun eine gewisse Distanz und nimmt die Geschichten aus Sicht einer erwachsenen Schauspielerin wahr. „Es ist eine extrem schöne Reise für mich.“ Wie aktuell viele der Texte seien, sei aber fast gruselig. „Hinter meiner, vorder meiner, links, rechts güts nix / Ober meiner, unter meiner siach i nix. Es ist unfassbar, wie wir heute unser Köpferl in den Sand stecken.“