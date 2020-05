Vermisster Steirer: Knochenteile gefunden

Keine guten Nachrichten gibt es derzeit für die Grazer Familie Koschuh, die seit fast drei Monaten um Sohn und Bruder bangt: In der Lüneburger Heide in Deutschland wurden mehrere Knochen gefunden. Ausgerechnet in der Nähe jener Stelle, an der vor einer Woche der Rucksack Anton Koschuhs samt Fotoapparat und Reisepass entdeckt wurde.