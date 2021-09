Vermisste Frau: Polizei sucht nach 79-Jähriger

Seit dem 29. August ist eine 79-jährige Serbin aus Innsbruck abgängig. Laut bisherigen Polizeierkenntnissen gab die Frau am Vormittag gegenüber einem Mitarbeiter des serbischen Generalkonsulates in Salzburg an, mit dem Taxi entweder nach Wien oder nach Innsbruck fahren zu wollen. Zuletzt gesehen wurde sie dann am frühen Nachmittag.