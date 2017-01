Mit relativ hohen Haftstrafen - je sechs Jahre für die beiden 18- sowie fünf Jahre für den 16-Jährigen - ist am Dienstag im Wiener Landesgericht der Prozess um die Vergewaltigung einer 21-Jährigen am Praterstern im April 2016 zu Ende gegangen. Die afghanischen Burschen nahmen die Strafen an, doch da die Staatsanwältin keine Erklärung abgab, ist das Urteil noch nichts rechtskräftig.

Der Vorsitzende des Schöffengerichts, Norbert Gerstberger, erläuterte, dass man aufgrund der Schwere der Tat mit der Strafe im oberen Bereich geblieben ist. Für Jugendliche beträgt der Strafrahmen null bis siebeneinhalb Jahre Haft. Der 16-Jährige wurde ebenso wie seine Freunde wegen Vergewaltigung verurteilt. Zwar hat sich dieser nicht selbst an dem Mädchen vergangen, doch durch dessen Festhalten ebenfalls das Verbrechen begangen - und zwar nicht als Beitrags-, sondern als Haupttäter.

Foto: APA/HERBERT NEUBAUER Die Burschen - zum Tatzeitpunkt 16 und 17 Jahre, mittlerweile 16 und 18 Jahre alt - sind laut Anklage mit äußerster Brutalität gegen ihr 21-jähriges Opfer vorgegangen. Sie überfielen die junge Frau auf der Toilette, schlugen ihren Kopf mehrfach gegen die WC-Muschel und würgten sie, bis zwei der Afghanen sie vergewaltigten, während sie der jüngste fixierte. Ein Gutachten entlastete den 16-Jährigen heute vom Vorwurf, auch er hätte sich an der Türkin vergangen.

Staatsanwältin: "Besonders brutal vorgegangen"

Staatsanwältin Katharina Stauber verwies in ihrem Schlussplädoyer darauf, dass die Burschen ihrem Opfer gezielt aufgelauert hätten und besonders brutal vorgegangen wären. Sie wären entsprechend zu bestrafen. Die Privatbeteiligtenvertreterin unterstrich noch einmal, dass es ihrer Mandantin, die mittlerweile in ihre Heimat zurückgekehrt ist, noch immer nicht gut geht. Sie leide darunter, dass sich die Täter nicht reumütig und aufrichtig entschuldigt hätten. Zudem habe sie nur eine einzige Vertrauensperson, die noch dazu in Österreich lebt, mit der sie sich über WhatsApp austauschen könne. In der Türkei hingegen sei es eine "Schande", darüber zu sprechen.

"Frauen haben dort einen anderen Stellenwert"

Die Verteidiger wiesen teilweise auf die Herkunft der Burschen hin. Frauen würden "dort einen anderen Stellenwert haben". Dies sei keine Entschuldigung oder Rechtfertigung, aber es könne "bei der Ausführung der Tat eine Rolle gespielt haben". Der Vertreter des jüngsten Angeklagten, der in U-Haft des öfteren Probleme mit weiblichen Justizwachebeamtinnen hatte, wofür es laut Staatsanwältin bereits einen Strafantrag gibt, stellte die Frage in den Raum, ob sein Mandant aufgrund seiner Herkunft und anderen Sozialisierung überhaupt in der Lage sei, unsere Rechtsansichten zu verstehen. Deshalb habe dieser in der ersten Verhandlung gemeint, er "habe kein Gesetz gebrochen".

"Ich weiß nicht, wie ich das wieder gutmachen kann"

Die Beschuldigten hatten den Prozess mit ausdrucksloser Miene verfolgt und die beträchtlichen Schmerzengeldansprüche teilweise anerkannt. Während sich der Älteste den Ausführungen seines Verteidigers anschloss, entschuldigten sich die beiden Jüngeren bei der 21-Jährigen. "Ich weiß nicht, wie ich das wieder gutmachen kann", sagte der 16-Jährige. "Ich glaube, das geht nicht", sagte Gerstberger.

Die Jugendlichen, die sich bis zu ihrer Festnahme als unbegleitete minderjährige Flüchtlinge in Bundesbetreuung befanden und von der Caritas unterstützt wurden, hatten am Bahnhof Praterstern zunächst Alkohol konsumiert. "Dann haben sie ein geeignetes Opfer abgepasst. Sie sind der jungen Frau gefolgt und haben sie brutal vergewaltigt. Wenn Ihnen heute jemand was Anderes erzählen will, ist das schlicht falsch", legte Staatsanwältin Katharina Stauber bereits zu Beginn der Verhandlung im Dezember dar.

"Sie hat geglaubt ersticken zu müssen"

Die Burschen waren einer 21 Jahre alten türkischstämmigen Austausch-Studentin vom Bahnhofsbereich zu einer am U-Bahn-Ausgang Lasallestraße gelegenen Toiletten-Anlage gefolgt. Der Jüngste öffnete mit einer Münze die Kabinentür, die die Studentin hinter sich abgeriegelt hatte. Laut Anklage fielen sie mit roher Gewalt über ihr Opfer her. Die Frau wurde zu Boden gebracht. Weil sie sich wehrte, wurde ihr Kopf mehrfach gegen die Klomuschel geschlagen. Sie wurde am Boden fixiert, ihr wurden Mund und Nase zugehalten. "Sie hat geglaubt ersticken zu müssen", betonte die Staatsanwältin.

Die mehrfach vergewaltigte Frau trug Hämatome am ganzen Körper, Würgespuren am Hals und Einblutungen an den Schultern und am rechten Oberarm davon. "Viel schwerwiegender sind die seelischen Folgen", verwies die Staatsanwältin auf eine von einer beigezogenen psychiatrischen Sachverständigen festgestellte posttraumatische Belastungsstörung, die das Leben der 21-Jährigen auf den Kopf gestellt hat.

"Ihr ist der Albtraum jeder Frau passiert"

"Ihr ist der Albtraum jeder Frau passiert", führte die Rechtsvertreterin der jungen Frau, Sonja Aziz (Kanzlei Kolbitsch Breitenecker Vana), im Dezember ins Treffen. Ihre Mandantin sei vorher eine lebenslustige junge Frau gewesen, die die Gesellschaft anderer genoss, sich für Theater und Malerei begeisterte und nach Österreich kam, um in Wien Industriedesign und Raumplanung zu studieren. "Seit dem Vorfall erträgt sie die Nähe zu anderen Menschen nicht mehr. Sie hat Schlafstörungen, fühlt sich wie ein leerer Roboter, meidet die Gesellschaft von Männern und kann nicht mehr studieren", berichtete Aziz.