Verfassungsschutz: Spione und Terroristen im Visier

Einer davon ist Mohammed Mahmoud aus Wien. Er wurde von den türkischen Behörden verhaftet, als er illegal nach Syrien wollte. Die Türken haben ihn aber nicht nach Österreich ausgeliefert, sondern wieder freigelassen. Sein Weggefährte, der deutsche Gangsta-Rapper „Deso-Dogg“ soll inzwischen in Syrien bei einem Luftangriff verletzt worden sein. Gefahr droht auch von einem sunnitisch-islamistischen Netzwerk in Bosnien-Herzegowina, das enge Beziehungen nach Wien pflegt. In Sarajevo wurde ein Islamist zu 18 Jahren Freiheitsstrafe verurteilt, weil er mit einer Kalaschnikov zwei Wachmänner der US-Botschaft verletzt hatte. Der Täter hatte vorher in Wien gelebt und hier eine dreijährige Freiheitsstrafe wegen Raubes verbüßt.